Laschet-Biograf: "Er schafft es nicht, klar zu kommunizieren"

Dazu kommen die ständigen Sticheleien von Markus Söder, seinem Rivalen um die Kanzlerkandidatur.

Laschet hat sich keine Illusionen darüber gemacht, dass Söder nach der Entscheidung Ruhe geben wird. Aber er dachte, dass er in der Reibung mit ihm seine Stärken zum Strahlen bringen kann: seine weltanschauliche Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Menschenfreundlichkeit. Das ist nicht aufgegangen. (CSU-Chef) Söder wirkt als führungsstarker Profi und Laschet als derjenige, der jede Woche in ein neues Fettnäpfchen springt.

Wie kommt er da noch raus?

Es ist extrem schwer, ein einmal geprägtes Image zu wenden. Laschet war nie ein Umfrage-König. Auch in Nordrhein-Westfalen hat er nach vier Jahren keinen Amtsbonus ausgebildet, weil er mit seiner Art des Auftretens, des Kommunizierens die Leute nicht von seiner Führungskraft überzeugen kann. Diese jetzt desaströsen Persönlichkeitswerte in fünf Wochen zu wenden, halte ich für unmöglich. Was er versuchen müsste, wäre, dass er ein Stück weit hinter der immer noch starken Marke Union zurücktritt. Es ist völlig unverständlich, dass er kein Kompetenzteam gebildet hat.

Wie würde ihm das helfen?

Er würde nicht alleine auf der Lichtung stehen. Dass er sich nicht stärker in die Union eingereiht hat, war ein strategischer Fehler (den er jetzt aber korrigieren will), neben den schiefen Bildern und falschen Botschaften, auch beim Thema Afghanistan.

Inwiefern?

Als die Taliban nach Kabul vorrückten, hat er die Erinnerung an die Flüchtlingskrise 2015 ausdrücklich erwähnt – "2015 darf sich nicht wiederholen". Das hat den Eindruck vermittelt, er würde das Lied der Konservativen singen, die nie mit Merkels Flüchtlingspolitik versöhnt wurden. Laschet hat diese als einer der wenigen prominenten CDU-Leute immer verteidigt und ist heute noch davon überzeugt. Er hat jetzt in Nordrhein-Westfalen 1.800 Betten für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt und deutlich gemacht, dass er für die Aufnahme ist. Sie sehen wieder: Er ist nicht klar in der Botschaft und am Ende kann keiner was mit ihm anfangen.