Labour hat nicht viel zu lachen

Bei den Kommunalwahlen haben die britischen Wähler nun Corbyns Politik erstmals ein Zeugnis ausgestellt, und das ist wie befürchtet ziemlich bescheiden ausgefallen. Trotz der eigentlich dankbaren Rolle der Opposition, mit der man bei Kommunalwahlen verlässlich Siege einfahren kann, hat Labour gegenüber dem Desaster bei den Parlamentswahlen im Vorjahr kaum Boden gut machen können. Am schlechtesten waren die Ergebnisse in den klassischen Hochburgen der Partei, also in den verarmten Industrierevieren im Norden Englands, in Wales oder in Schottland. Dort, wo Labour noch vor zehn Jahren die Regierung quasi als Erbpacht betrachten konnte, ist man nun sogar Dritter hinter den Konservativen geworden. Neuerlich Sieger sind die linken schottischen Nationalisten der SNP, die weiterhin für die Loslösung von Großbritannien eintreten. In Wales bleibt Labour zwar stärkste Partei hat aber dort ebenfalls Stimmen an die linken Nationalisten abtreten müssen. Erfolgreich auch die EU-feindliche UKIP, die ins Regionalparlament einzieht.