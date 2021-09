Kurz fordert vor UN Impfung für "ganze Welt"

"Die Welt zu impfen", das ist das Ziel, das Sebastian Kurz am Mittwoch am Rand der UNO-Generaldebatte in New York formuliert hat. Österreichs Bundeskanzler nahm an einem von US-Präsident Joe Biden initiierten Videogipfel zur Corona-Pandemie teil. Kurz hatte am Dienstag für Empörung und Spott in den Sozialen Medien gesorgt, weil er während Bidens Rede offensichtlich mit seinem Handy beschäftigt war.