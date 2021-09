USA spenden weitere 500 Millionen Impfungen für globalen Süden

Die USA wollen im globalen Kampf gegen Corona weitere 500 Millionen Impfdosen an Länder des globalen Südens spenden. Das kündigt US-Präsident Joe Biden bei einem virtuellen Corona-Gipfel am Mittwoch im Rahmen der UN-Vollversammlung an. Die Spende sei an keine Bedingungen geknüpft und kommen vom Hersteller Biontech/Pfizer.

"Wir beweisen, dass man sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch anderen helfen kann", heißt es weiter. Insgesamt belaufen sich die Zusagen der USA damit auf 1,1 Milliarden Impfdosen-Spenden: "Für jede Spritze, die wir in diesem Land verabreicht haben, spenden wir drei Dosen an andere Länder."