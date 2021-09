Gusenbauer und Jelinek fordern Freigabe von Corona-Impfstoffpatenten

Jetzt appellieren 140 Nobelpreisträgerinnen und ehemaligen Regierungschefs in einem offenen Brief an die deutschen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet, sich für die Freigabe von Covid-19-Impfstoffpatenten einzusetzen: "Deutschland (...) kann entscheidend dazu beitragen, diese Pandemie zu beenden, wenn es sich jetzt über Pharma-Monopole hinwegsetzt und darauf besteht, dass diese Technologie geteilt wird", heißt es unter anderem in dem Appell.

Bekannte Unterzeichner

Zu den Unterzeichnenden gehören neben dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) die Nobelpreisträgerin für Literatur, Elfriede Jelinek, die frühere finnische Staatschefin Tarja Halonen, François Hollande aus Frankreich, die ehemaligen Premierminister José Luis Zapatero (Spanien) und Gordon Brown (Großbritannien) und der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz.

"Die Tatsache, dass eine kleine Anzahl von Impfstoffherstellern monopolartig steuert, wie viel Impfstoff produziert wird und wo dieser produziert wird, hat zu einem gravierenden Mangel an Impfdosen geführt. Milliarden von Menschen in Ländern ohne Zugang zu Impfstoffen sind deshalb noch ungeimpft", kritisieren die Unterzeichnenden in dem Brief.