Kritik an US-Abtreibungsurteil: "Ein Schlag ins Gesicht für Frauen"

Für die die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi ist der Beschluss "ein Schlag ins Gesicht für Frauen." Die Lage sei "todernst." Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer schreibt auf Twitter: "Heute ist einer der dunkelsten Tage, die unser Land je gesehen hat."

Ex-Präsident Donald Trump äußert sich zur Abtreibungsentscheidung, die nur möglich gewesen sei, weil er in seiner Amtszeit drei konservative Richter an das Oberste Gericht berufen habe mit den Worten: "Es war mir eine große Ehre, das zu tun." In einer Mitteilung schreibt er "Diese großen Gewinne beweisen, dass - obwohl die radikale Linke alles in ihrer Macht stehende tut, um unser Land zu zerstören - Eure Rechte geschützt werden, das Land verteidigt wird und immer noch Hoffnung und Zeit bleiben, Amerika zu retten!"

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ruft auf Twitter auf, sich mit den den Aktivisten, die seit Jahren Alarm schlagen, zu solidarisieren. "Steht mit ihnen bei einem örtlichen Protest."