Ukrainischer Drohnenangriff auf Schwarzmeerflotte abgewehrt

Schlacht um Bachmut geht weiter

Indes geht die Schlacht um Bachmut mit unverminderter H√§rte weiter. Mehr als 80 Prozent sollen bereits im Besitz der russischen Streitkr√§fte sein, am Wochenende nahmen sie zwei weitere Stra√üenbl√∂cke im Westen der seit Monaten schwer umk√§mpften Stadt ein. Luftlandeeinheiten w√ľrden zudem im Norden und S√ľden Verst√§rkung leisten. Die Ukraine meldete indes, insgesamt seien dort rund 45 Angriffe unter Verlusten f√ľr den Gegner abgewehrt worden. Auch aus Marjinka wurden mehrere russische Angriffe gemeldet.

‚ě§ Warum Bachmut noch nicht gefallen ist

Russische Truppen bereiten sich nach Meinung ukrainischer Milit√§rs auch erneut zum Sturm auf die Stadt Wuhledar vor. Der Ort im S√ľdwesten der Oblast Donezk sei in den vergangenen Tagen wiederholt unter schweren Beschuss geraten, sagte am Sonntag der regionale Milit√§rsprecher Olexij Dmitraschkowski im ukrainischen Staatsfernsehen. Allein am Samstag sei die Stadt sechs Mal von der russischen Luftwaffe angegriffen worden.