Kriegsprotokolle aus Kiew: "Ich fühle gar nichts mehr"

"Es ist Frühling, sonnig und warm heute (16. März 2022, Anm.). Früher wäre ich an so einem Tag mit meinen Freunden picknicken gegangen. Die Straßen hier wären voll. Leute würden Eis essen. Manche würden vielleicht Blumen für ihre Freundin kaufen", Wladislaw Dunaienko muss beim Gedanken an die "einfachen Tage", wie er sie nennt, lachen. Ein tiefer Atemzug zieht den Ukrainer wie einen Anker zurück auf den Boden der Realität.

"Jetzt ist die Stadt leer – wirklich leer", sagt Dunaienko. Die Stille wird im Fünf-Minuten-Takt von Bomben und Schüssen durchbohrt. "Patrouillen in der Nacht sind am furchteinflößendsten. Wenn es finster ist, sind die Russen am aktivsten, dann sieht man nicht, woher die Angriffe kommen. Das ist immer der unheimlichste Teil meines Tages."