Macht der Symbolik: Was der Buchstabe "Z" im Ukraine-Krieg bedeutet

Dann, am 3. März, die Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums auf Instagram. "Z" stehe für "Za pobyedu", was sinngemäß "Für den Sieg" bedeutet. Der Slogan wird von der russischen Regierung als Kriegspropaganda genutzt. Und der Kreml weiß, dieses Werkzeug martialisch und umfassend in Szene zu setzen.

In einem veröffentlichten Video ist zunächst ein großes weißes "Z" umgeben von Flammen zu sehen. Danach marschiert eine große Gruppe junger Menschen in schwarzen Pullovern zu düsterer Musik auf. Mehrfach wird mit dem Daumen auf den Schriftzug am Pullover gezeigt: "Präsident Putin Team".