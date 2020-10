"Kriegen dich": Drohmails an demokratische US-Wähler

Knapp zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 3. November wachsen die Spannungen. Medienberichten zufolge sind an Wahllokalen, in denen bereits eine vorzeitige Stimmabgabe möglich ist, konfrontative Trump-Anhänger in Erscheinung getreten. Beobachter fürchten, das rechte Lager könnte so versuchen, Wähler einzuschüchtern und von der Stimmabgabe abzuhalten.

Am Dienstag sorgte das Foto eines uniformierten Polizisten, der in einem Wahllokal in Miami eine Schutzmaske mit der Aufschrift "Trump 2020" trug, für Empörung. Die Polizei der Großstadt bezeichnete das Verhalten des Beamten als "inakzeptabel" und Verstoß gegen die Regeln der Polizeibehörde.