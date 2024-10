Kriege: Die Vernichtungswünsche sind zurück

Es kam bekanntlich anders. In der Nacht auf den 24. Februar 2022 war sie da – die Zeitenwende. Eine Wende zurück in die Vergangenheit der Aggressionskriege in Europa. Ein Retourgang hin zu einer Zeit, wo der militärisch Stärkere und Entschlossenere versucht, sein Opfer, in diesem Fall die Ukraine, niederzuwalzen. Panzer der russischen Armee rollten über die Grenze. Die Bombardierungen, die bis heute Teile der Ukraine in Schutt und Asche legen und Tausende Todesopfer forderten, begannen.

„Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents“, mit diesem Satz sollte der deutsche Kanzler Olaf Scholz diese Zäsur prägen.