Elf Tote nach russischem Beschuss auf Donezk

Das russische Militär setzt in seinem Krieg gegen die Ukraine in großem Umfang Drohnen ein. Häufig werden dabei iranische Shahed-Drohnen verwendet, die vergleichsweise billig hergestellt werden. Für die ukrainische Flugabwehr waren diese Drohnen anfangs schwer zu entdecken, ein Abschuss mit teuren Luftverteidigungsraketen war nicht die kostengünstigste Strategie. Inzwischen setzt die Ukraine kleine Drohnen zur Abwehr ein.

Weihnachtsmesse fällt aus

Angesichts der fast täglichen ukrainischen Angriffe auf die russische Grenzregion haben die dortigen Behörden kurzfristig angekündigt, dass die Mitternachtsmessen zum orthodoxen Weihnachtsfest in der Stadt Belgorod ausfallen würden. Der Bürgermeister von Belgorod, Valentin Demidow, erklärte in Onlinemedien, er sei mit Kirchenvertretern überein gekommen, dass die "nächtlichen Messen in Belgorod angesichts der operativen Situation gestrichen würden".

In Russland wird das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Jänner gefeiert, die Mitternachtsmessen finden in der vorausgehenden Nacht statt. Aus Belgorod waren in den vergangenen Tagen mehrere schwere ukrainische Angriffe gemeldet worden. Bei dem schwersten von ihnen wurden am 30. Dezember 25 Menschen getötet. Am Freitag boten die Behörden der Bevölkerung sogar die Evakuierung aus der Stadt an. Die Schulen der Region waren bereits am Donnerstag angewiesen worden, ihre Winterferien zu verlängern.

