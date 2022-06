Raketen zerstörten Wohnhäuser in Region Odessa, Selenskij vor G7

Am Wochenende hatte die Ukraine eine deutliche Ausweitung russischer Raketenangriffe auf das Land gemeldet. Getroffen wurden eine Reihe von Regionen auch weit im Hinterland der Front - vom westukrainischen Gebiet Lwiw über Chmelnytzkyj, Schytomyr bis hin nach Tschernihiw und Kiew. Im Süden des Landes hat es unter anderem Mykolajiw und Odessa getroffen.

Selenskij fordert schnellere Waffenlieferungen

In der Nacht forderte der ukrainische Präsident Selenskij abermals schnellere Waffenlieferungen an sein Land: "Wir brauchen eine schlagkräftige Luftverteidigung - modern, voll wirksam", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Allein am Samstag seien 62 russische Raketen in seinem Land eingeschlagen. Derweil ist die Stadt Lyssytschansk in der Ostukraine weiterhin heftig umkämpft.

Jede Verzögerung von Waffenlieferungen an die Ukraine sei eine Einladung an Russland, weiter zuzuschlagen, meinte Selenskij. Die G7-Länder, zu denen Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan zählen, verfügten gemeinsam über so viel Potenzial, "um die russische Aggression gegen die Ukraine und Europa zu stoppen" sagte Selenskij. "Es gibt bereits einige Vereinbarungen. Die Partner müssen sich schneller bewegen."

