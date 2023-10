"Kraftakt": 83 Österreicher aus Israel ausgeflogen

Technischer Defekt bei der Hercules

Entgegen den ursprünglichen Planungen hatte die Bundesheer-Maschine wegen eines "nicht vorhersehbaren technischen Defektes" nicht am Mittwochvormittag zur Evakuierung starten können. Die Hercules sei 1966 gebaut worden und werde seit 2003 vom Bundesheer betrieben, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Michael Bauer auf X (Twitter).

"Der technische Zustand und dass das System am Ende der Nutzungsdauer ist, ist seit Jahren bekannt." Ähnlich äußerte sich auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer Aussendung: "Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte holen uns an Tagen wie heute ein. Daher ist es gut, dass wir bereits für eine Nachfolge gesorgt haben."