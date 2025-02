Kosovo-Wahl: "Die Menschen wollten nicht sehen, wer Kurti wirklich ist"

Der begabte Rhetoriker, der zu Zeiten des Kriegsherrn und serbischen Präsidenten Slobodan Milošević in Haft saß, ist im Kosovo schon lange bekannt und populär. „Seine Unterstützer sehen in Kurti einen Krieger; den David gegen den Goliath Serbien; jemanden, der niemals seine Prinzipien aufgibt“, erklärt das Polit-Analyst Agon Maliqi aus Pristina.

Bei der letzten Wahl holte Kurti mit seiner linksnationalistischen Partei Vetëvendosje („Selbstbestimmung“) die absolute Mehrheit. Diesmal will er noch mehr: 700.000 Stimmen, das wären 75 Prozent, was sehr unwahrscheinlich ist.

In diesem Wahlkampf hat der Politiker, der sich einst für den Anschluss an Albanien einsetzte, sich auf den alten Konflikt mit Belgrad fokussiert. Serbien erkennt den Kosovo nach wie vor nicht als unabhängig an. Die vergangenen Jahre waren einmal mehr von gewaltsamen Auseinandersetzungen im Norden des Kosovo geprägt, wo mehrheitlich ethnische Serben leben.

Die ethnisch serbische Bevölkerung berichtet nun vermehrt von Schikanen durch kosovo-albanische Polizisten. Erst kürzlich ließ Kurti serbische Postämter, Steuerbehörden und Verwaltungszentren schließen.

Beziehung zu Brüssel kompliziert

Mit seinem radikalen Vorgehen sorgt der Premier nicht nur in Teilen der eigenen Bevölkerung, sondern auch im Ausland für Unmut. Er habe in den letzten Jahren selbst die größten Kosovo-Unterstützer in der EU vor den Kopf gestoßen, so Maliqi: „Der Kosovo war für den Westen immer ein vertrauenswürdiger und vorhersehbarer Partner, Serbien der problematische. Das stimmt so nicht mehr.“