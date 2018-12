Konflikt um 23 Ziele: UNO-Migrationspakt steht vor der Annahme

Welche Länder bleiben dem Pakt fern?

Regierungen mehrerer Länder haben das Abkommen bereits abgelehnt. Die USA waren nach UNO-Angaben als einziger der 193 Mitgliedstaaten aus den Verhandlungen ausgestiegen. Nachdem die UN-Vollversammlung sich im Juli dieses Jahres auf einen Vertragsentwurf verständigt hatte, nahmen auch andere Länder von dem geplanten Regelwerk wieder Abstand. Dazu gehören neben Österreich auch Ungarn, Tschechien, Polen, Bulgarien, Australien, Slowakei, die Dominikanischen Republik und Israel.

Polen wird - anders als die meisten anderen Gegner - dennoch eine Delegation nach Marrakesch schicken. Die Schweiz und Italien werden nicht vertreten sein, weil die Regierungen in Bern und Rom erst die Parlamente entscheiden lassen wollen. In Lettland hat sich die Volksvertretung mehrheitlich gegen den Migrationspakt ausgesprochen. Die Entscheidung der Regierung stand Ende der Woche noch aus. Zu Kontroversen hat der Vertrag auch in Kroatien und Belgien geführt.

Die deutsche Regierung betrachtet das Dokument als gelungen. Außenminister Maas sagte Ende November: "Dieser Pakt ist auch im deutschen Interesse." Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird zur UN-Konferenz nach Marrakesch fliegen und dort eine Rede halten. Auch der Deutsche Bundestag sprach sich für das Regelwerk aus. Dort verteidigten Redner von Union, SPD, Grünen, Linken und FDP den Pakt gegen Kritik der AfD.

Was passiert nun in Marrakesch?

Die Konferenz dient in erster Linie der feierlichen Annahme des Migrationspaktes. Theoretisch könnte Widerspruch von Delegationen zu einer Abstimmung über das Dokument führen. In diesem Fall wird mit einer hohen Zustimmung gerechnet. Nach der Annahme geht der Beschluss wieder zurück zur finalen Billigung an die Vereinten Nationen in New York. In Marrakesch wird es auch eine Reihe von Diskussionen und Dialoge darüber geben, auf welche Weise der Migrationspakt in Zukunft am besten seine Kraft entfalten kann. Dabei geht es auch um die freiwillige Umsetzung der Leitlinien in nationales Recht.