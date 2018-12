Belgien: Nationalisten sprengen Regierung wegen UN-Migrationspakt

Die Regierungskoalition in Belgien steht wegen des Streits über den UNO-Migrationspakt vor dem Aus. Regierungschef Charles Michel schlug nach einer Krisensitzung am Samstagabend vor, die drei Minister des Koalitionspartners N-VA durch Staatssekretäre zu ersetzen, um "die Kontinuität und die Funktionsfähigkeit unserer Institutionen zu gewährleisten". Die flämischen Nationalisten von der N-VA sind strikt dagegen, dass Michel zu der UNO-Konferenz in Marrakesch reist, bei der der Migrationspakt bestätigt werden soll.

Die rechte N-VA ist die größte Partei im Parlament. Beobachter halten ihr Vorgehen für ein Wahlkampfmanöver. Im Mai stehen in Belgien Parlamentswahlen auf dem Programm.

Der UNO-Migrationspakt umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen zur weltweiten Steuerung von Migration, die Umsetzung ist rechtlich aber nicht bindend. Im Kern geht es um eine bessere internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik und um Standards im Umgang mit Flüchtlingen. Das Regelwerk soll bei einer Konferenz am Montag und Dienstag in Marrakesch angenommen werden.