Kommunist aus Österreich überrascht EU-Elefantenrunde

Doch der Kommunist aus Österreich konnte auch mit seinen Wortmeldungen bei der TV-Elefantenrunde im Parlament in Brüssel überraschen: Ob es nun seine Forderung nach einem EU-weiten Mitpreisdeckel war, oder die sehr persönliche Erinnerung an seine Großmutter, die im KZ-Auschwitz ermordet worden war, weil „westliche Staaten ihre Grenzen für sie als Flüchtling versperrten“.

Abgesehen vom immerhin bemerkenswerten Auftritt Baiers – er vertrat die Linke – war die offizielle Runde der sogenannten „Spitzenkandidaten“ bei der EU-Wahl am Donnerstag ein über weite Strecken überinszeniertes TV-Spektakel. Man fühlte sich eher an den Song Contest erinnert als an eine politische Auseinandersetzung.

Von der Leyen attackiert

Gerade die Spitzenkandidatin der EVP, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, machte lange den Eindruck, als ob sie die Debatte nur am Rande interessieren würde. So ließ sich auch die ohnehin erwartbaren Attacken ihrer Herausforderer ziemlich gelassen gefallen.

Diese versuchten Von der Leyen wegen ihrer politischen Annäherung an Italiens Premierministerin Giorgia Meloni herauszufordern. Melonis Partei gehört im EU-Parlament zur rechtskonservativen EKR-Fraktion, die mit der noch weiter rechts stehenden ID – also der Fraktion der FPÖ – kooperiert. „Ist das wirklich pro-europäisch für Sie?“, sprach der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten Nicolas Schmit die Kommissionspräsidentin direkt auf ein mögliches Bündnis mit Meloni an. Die wollte das wie schon in früheren Debatten nicht ausschließen. Man werde sehen, wie sich die Fraktionen im EU-Parlament nach den Wahlen neu formieren würden. Mögliche Partner müssten aber an drei Prinzipien festhalten: „Pro-Europa, Pro-Ukraine, Pro-Rechtsstaat und Demokratie.“