Kolumbus-Denkmal in Mexiko sollen Frauen-Statue weichen

Die neue Lösung ist eine Kopie der zwei Meter hohen Steinskulptur "Die Jugendliche von Amajac", die zwischen den Jahren 1450 und 1521 entstanden sein soll und im Jänner im östlichen Bundesstaat Veracruz zufällig von Bauern gefunden wurde. Sie stellt Archäologen zufolge wahrscheinlich eine Herrscherin dar.

Linke drohten mit Denkmalsturz

Die Kolumbus-Statue stand seit 1877 an der Prachtstraße Paseo de la Reforma. Sie wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres entfernt, um sie zu restaurieren. Zuvor hatten linke Gruppen gedroht, sie am 12. Oktober vom Sockel zu stoßen. An diesem Tag wird in zahlreichen Ländern in Amerika der Ankunft von Kolumbus 1492 in der Neuen Welt gedacht. Die Statue soll nun an einem weniger prominenten Ort, einem kleinen Park, wieder aufgestellt werden.