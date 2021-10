Wusste Kolumbus von der Existenz Amerikas, bevor er in See stach?

Das Werk blieb nicht nur unvollendet, sondern auch über Jahrhunderte verschollen. Erst vor einigen Jahren tauchte eine Kopie auf, die bei Christie’s versteigert wurde und sich inzwischen in Privatbesitz in den USA befindet.

Wikinger-Chroniken

Forscher in Mailand, die mit der Aufarbeitung der Schrift beschäftigt sind, haben darin jetzt die bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckung gemacht: Die erste Erwähnung Amerikas in einer Schrift, abseits von Wikinger-Chroniken auf der Insel Island.

Das geografische Wissen der Wikinger und die hauptsächlich mündlich überlieferten Berichte über ihre Seefahrten waren also bis nach Italien gelangt

Seefahrer aus Genua

Denn was der Mönch in seiner Chronik festhält, ist eine Beschreibung der Wikinger-Expeditionen über den Atlantik. Bei diesen entdeckten sie ja auch Teile Amerikas entdeckt und besiedelten diese etwa um das Jahr 1000. Der Mönch wiederum bekam diese Geschichten von einigen Seefahrer aus Genua erzählt, also ausgerechnet, der Geburtsstadt von Christoph Kolumbus.

Was Galvano Fiamma schließlich in seiner "Cronica Universalis" festhielt, ist eine Schilderung aller wichtigen Inseln im Nordatlantik, vor allem also Island und Grönland, über das er bemerkenswert Bescheid weiß: "Es gibt weder Weizen, noch Wein, noch Früchte. Die Menschen leben von Milch, Fleisch und Fisch... Sie leben in unterirdischen Häusern."