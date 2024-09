Das südchinesische Meer wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den Vereinten Nationen zwischen den umgebenden Staaten Vietnam, Malaysien, Indonesien, Brunei und den Philippinen aufgeteilt.

Chinas Ansprüche

Die Volksrepublik war damals nicht Teil der UNO, erkennt die Aufteilung also nicht an. Weil die hunderten Spratly-Inseln in der Region einst Teil des chinesischen Kaiserreichs waren, erhebt Peking Ansprüche auf fast das gesamte südchinesische Meer. Die Philippinen klagten vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag - und bekamen 2016 Recht. Doch China erkennt das Urteil nicht an.

Künstliche Inseln und gestrandete Schiffe

Seit Jahren schüttet China neue, künstliche Inseln auf und patrouilliert das Gebiet mit seiner Marine, drängt Schiffe anderer Staaten ab. So kontrolliert Peking das südchinesische Meer inzwischen faktisch alleine.