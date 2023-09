"Ketzerei": Wirbel in Israel wegen jüdischer Wallfahrt in die Ukraine

Netanyahu: Kein Schutz vor dem Krieg

Netanyahu hatte Israelis in der Kabinettssitzung am Sonntag zu verantwortungsvollem Handeln aufgerufen. In Uman gebe es nicht ausreichend Unterkünfte für Einheimische, geschweige denn für ausländische Touristen. Ferner gebe es keinen Schutz vor den Auswirkungen des Krieges.

Yisrael Eichler von der mitregierenden, strengreligiösen Partei "Vereintes Thora-Judentum" nannte Netanyahu laut Bericht ignorant. Gott habe Israel seit über einem Jahrhundert "vor dem Götzendienst der Macht, der Vulgarität und der Assimilation des säkularen Regimes bewahrt". In Anspielung auf den Holocaust sagte er, Gott und nicht die Zionisten habe die Deutschen auf dem Weg zur Eroberung Israels aufgehalten.