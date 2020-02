Keine Kohle, keine Arbeit: Diese Stadt stirbt aus

Das ist kein rein-rumänisches Phänomen. Die Anzahl der Beschäftigten im Bergbau sinkt europaweit. Beispiel Deutschland: Waren 1980 noch über 150.000 Menschen in diesem Sektor tätig, waren es 2018 nicht einmal mehr 21.000. Was die Sache für Arbeiter nicht besser macht: Mit dem "Green Deal" ist der EU-weite Ausstieg aus der Kohleindustrie so gut wie beschlossen. Für Petroșani dürfte das bedeuten: Die Abwanderung geht weiter, die Stadt stirbt aus. Alternative, große Investitionsprogramme für die Region existieren derzeit nicht.

Was bleibt: Depression, Aussichtslosigkeit und soziale Probleme. Auf ihren Ehemann kann Elena etwa nicht mehr zählen. "Er ist Alkoholiker. Er hat mich vor den Kindern geschlagen." Die Kinder schlug er ebenso, der Mann wurde arbeitslos, die Lage eskalierte: "Er sagte zu meinem älteren Sohn, dass er ihm in die Schule folgen und ihn töten wird."

Elena zeigte den Gatten an, der Fall ging vor Gericht und das zog einen Schlussstrich. Der Mann darf sich ihr nicht mehr nähern. Sie hat ihn seit vier Jahren nicht gesehen, obwohl er sich immer noch in Petroșani aufhalten soll. "Aber ich habe keine Angst mehr vor ihm", sagt sie und blickt trotz allem positiv in die Zukunft.

Hinweis: Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer teilfinanzierten Pressereise der Caritas Österreich.