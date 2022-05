Kein Gas mehr aus Russland: In Bulgarien droht ein heißer Herbst

So ist etwa die Mehrheit der Bevölkerung, vor allem der jüngere Teil, klar westlich ausgerichtet und stolz darauf, ein Teil Europas zu sein. Das zeigt sich besonders dramatisch am sogenannten „brain drain“, also der Abwanderung gut ausgebildeter, junger Bulgaren in den Westen.

Die meisten älteren Bulgaren haben sich dagegen bis heute eine Russland-Freundlichkeit behalten, bedingt durch ein nostalgisches Verhältnis zur Sowjetunion. Die bulgarische Journalistin Wessela Wladkowa nennt das im Gespräch mit österreichischen Kollegen eine „Ostalgie“.

Präsident ist größter Russland-Freund

Der Angriff auf die Ukraine hat nun allerdings die Haltung vieler „ostalgischer“ Bulgaren verändert. Auf Teile der erst im November geformten Regierung um Premierminister (und Harvard-Absolvent) Kiril Petkow trifft das nicht zu.

In der Vier-Parteien-Koalition setzen sich Petkows pro-westliche Partei „Wir setzen den Wandel fort“ gemeinsam mit der liberalen DB für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ein, die Sozialisten blockieren dagegen ebenso wie die Protestpartei „Es gibt so ein Volk“.

Als Schlüsselfigur des prorussischen Lagers gilt ausgerechnet der beliebteste Politiker Bulgariens: Staatspräsident Rumen Radew. Der ehemalige Luftwaffengeneral kritisiert die Regierung seit Kriegsbeginn regelmäßig und plädiert dafür, sich nicht in den Konflikt einzumischen. Sein Einfluss ist groß, vor allem auf die Sozialisten.

Hilfe aus Griechenland

Am Montag reiste Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg in die bulgarische Hauptstadt. Auch, um der bulgarischen Regierung angesichts der russischen „Erpressungsversuche“ Solidarität zuzusichern.