Karl Nehammers erster EU-Gipfel-Härtetest

Und eine überaus freundliche Tonlage ist vom Kanzler zu vernehmen. Immer wieder lobt er von der Leyen überschwänglich, sieht in ihre eine "vertrauensvolle Verbündete" – und das nicht nur bei der Impfstoffbeschaffung, sondern auch in der Migrationspolitik. Sie habe, so Nehammer, den Fokus jetzt auf mehr Rückführungen abgewiesener Asylwerber gesetzt. Und dann ist Nehammer schnell bei dem Thema, wo er sich als Ex-Innenminister bestens auskennt: "Allein 35.000 Asylansuchen wurden heuer in Österreich gestellt. Und das Alarmierende dabei ist, dass 20 Prozent der Migranten beim Überschreiten der EU-Außengrenzen nicht registriert wurden." Sein Fazit, das er den anderen Regierungschefs klar machen wollte: Besserer EU-Außengrenzschutz, mehr EU-Geld für Grenzanlagen und mehr Rückführungen.

"Herzlich aufgenommen"

Im Kreis der mächtigsten Politiker Europas sei er "herzlich aufgenommen worden", schildert Nehammer. Das könnte mit seinem verbindlichen Auftreten zu tun haben, während sein Vorvorgänger Sebastian Kurz zuweilen für Verwunderung und Ärger gesorgt hatte. Da hatte Kurz der EU zu Jahresbeginn einen "Impfbasar" vorgeworfen – obwohl sich Österreich das Nachhinken bei der Impfstoffverteilung damals selbst zuzuschreiben hatte.