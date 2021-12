Premiere in Brüssel: Nehammer, von der Leyen und der russische Bär

Denn wo immer die Staaten in Richtung EU oder NATO blinkten, hat Russland Soldaten eingesetzt und damit Druckmöglichkeiten geschaffen: Russlandfreundliche Kämpfer stehen in der Ostukraine. Die russischen Soldaten in Transnistrien halten Moldawien in Schach und Teile Georgiens (Ossetien) stehen seit dem Krieg 2008 unter russischer Kontrolle. In Aserbaidschan und Armenien, die heuer wieder Krieg führten, war es Russland, das den Waffenstillstand aushandelte, und nicht die EU.

Weißrusslands Diktatur Lukaschenko, ein Verbündeter Putins, hat Belarus selbst aus der Östlichen EU-Partnerschaft ausgeladen. Weil aber die EU Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten anerkennt, hat man für Belarus beim Gipfel einen leeren Sessel in die Runde gestellt.