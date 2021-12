ÖVP-U-Ausschuss: Wird statt Kurz nun Nehammer ins Visier genommen?

Angesichts der Rochaden in der Regierung ging ein Faktum fast unter: Just am Welt-Anti-Korruptionstag in der Vorwoche wurde im Parlament der ÖVP-U-Ausschuss eingesetzt. Noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik beschäftigte sichein parlamentarischer U-Ausschuss ausschließlich mit einer Partei.

Nur vier Tage nach den Hausdurchsuchungen bei den engsten Vertrauten von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen der Inseratenaffäre einigte sich die Opposition auf den Untersuchungsgegenstand ÖVP.

Der Untersuchungsgegenstand war so schnell schriftlich formuliert, dass man fast das Gefühl bekommen konnte, SPÖ, FPÖ und Neos hätten schon länger daran gearbeitet.

Allerdings sind in den vergangenen zwei Monaten dem neuen U-Ausschussdie Protagonisten abhandengekommen. Sebastian Kurz ist jetzt Privatperson und kümmert sich um sein Baby. Auch Ex-Finanzminister Gernot Blümel ist mittlerweile hauptberuflich Vater.

Der Inner Cercle mit Gerald Fleischmann, Bernhard Bonelli oder Johannes Frischmann ist von der Bildfläche verschwunden. Als Auskunftspersonen vorgeladen werden sie allesamt trotzdem. Aber wird die mediale Aufregung in der gleichen Dimension vorhanden sein, wenn die Hauptdarsteller nicht an den Hebeln der Macht sitzen? „Die Ziele sind dem U-Ausschuss sicher abhandengekommen, aber die Parteien werden sich neue Angelpunkte suchen“, meint Politikexperte Thomas Hofer.

Fragt man bei den Fraktionsführern wie Jan Krainer (SPÖ) oder Stephanie Krisper (Neos) nach, dann geht es den beiden weniger um Personen, sondern mehr um Reformen. Denn die „Möglichkeiten des Machtmissbrauchs sind nach wie vor vorhanden, auch wenn die Protagonisten weg sind“, so Krisper. Für Krainer ist zu klären: „Wie korrupt ist die ÖVP wirklich?“ Der U-Ausschuss „wird vermessen, wie breit und wie tief die Korruption ist“.