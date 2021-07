Kanzlerin Merkel kam zu ihrem vierten und letzten US-Präsidenten

Joe Biden wartet nur Sekunden mit der ersten Charme-Offensive. Angela Merkel hat gerade erst im Sessel neben ihm im Oval Office Platz genommen. Da nennt der amerikanische Präsident den Gast aus Deutschland eine „große Freundin, eine persönliche Freundin und eine große Freundin der Vereinigten Staaten“.

Die Kanzlerin, es ist schon der vierte Termin an einem drinnen klimaanlagengeeisten und draußen brütend heißen Tag in Washington, muss kurz hüsteln. Dann gibt sie die warmen Worte mit einem Lächeln zurück. „Ich freue mich hier zu sein. Ich schätze diese Freundschaft sehr, ich weiß, was Amerika für die Geschichte eines freien und demokratischen Deutschland getan hat“, sagt die aus Ostdeutschland stammende Regierungschefin.