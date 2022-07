Kampf um Johnsons Erbe: „Es wird ein Blutbad“

Letzterer profilierte sich in einer ersten TV-Debatte am Freitag laut Umfragen, könnte aber dennoch nach der nächsten Wahlrunde am Montag die Bühne seinen Kontrahenten überlassen müssen. Tugendhat signalisierte, Konkurrenten hätten ihn wie eine „prom queen“, also Ballkönigin, umworben. Er werde aber nicht auf „schmutzige Geschäfte im Hinterzimmer“ einsteigen, sondern weiterkämpfen. „Dunkle Künste“ hatte davor das Truss-Lager Sunak vorgeworfen. Um sich einen leichten Gegner für den Tory-Thron zu sichern, habe er Stimmen an den als „langweilig“ kritisierten und bald ausgeschiedenen Ex-Außenminister Jeremy Hunt „geliehen“.