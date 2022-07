Wer dem britischen Premierminister Boris Johnson nachfolgen könnte

Um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson bewerben sich bisher neun bekannte konservative Politiker. Am Sonntag kündigte Handelsministerin Penny Mordaunt ihre Kandidatur an - als viertes Mitglied der amtierenden Regierung. Es wurde damit gerechnet, dass zudem weitere Schwergewichte wie Außenministerin Liz Truss ihr Interesse bekunden würden. Eine neue Parteichefin oder ein neuer Parteichef könnte am 5. September feststehen, schrieb der Telegraph.

Premier Johnson hatte am Donnerstag nach massivem Druck aus seiner Partei seinen Rückzug angekündigt. Er will aber im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gekürt ist. Die Opposition fordert hingegen Johnsons sofortiges politisches Aus und eine Neuwahl. Auch in seiner Konservativen Partei gibt es entsprechende Stimmen. Die Tories haben im Parlament eine deutliche Mehrheit. Wer Parteichef wird, wird auch Premierminister.