Konservative Partei will Johnson-Nachfolge zügig klären

Wallace, einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Johnson-Nachfolge, teilte am Samstag mit, er habe "nach umsichtiger Überlegung und Diskussion mit Kollegen und Familie" entschieden, sich nicht am Bewerbungsprozess zu beteiligen. "Es war keine einfache Wahl, aber mein Fokus liegt auf meinem aktuellen Job und dieses großartige Land sicherzuhalten." Eine Empfehlung sprach der Minister, der in Umfragen unter Anhängern der Konservativen Partei vorne liegt, nicht aus. Er hoffe, die Partei konzentriere sich nun auf wichtige politische Fragen.

Johnson bleibt im Amt, bis es Nachfolger gibt

Premier Johnson hatte am Donnerstag seinen Rückzug angekündigt. Er will aber noch im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gekürt ist. Die Zeitung "The Telegraph" berichtete, der neue Partei- und Regierungschef solle am 5. September feststehen. Bisher haben vier Abgeordnete ihre Bewerbung angekündigt. Am bekanntesten ist der frühere Finanzminister Rishi Sunak. Weitere Kandidaturen werden erwartet. Laut "Telegraph" könnte es bis zu 15 Interessenten geben.