Hauen und Stechen um Johnsons Nachfolge

Der in Southampton geborene Ex-Banker ist einer von mehreren Bewerbern um den Tory-Thron mit Ministererfahrung und Migrationshintergrund, die nun zum ersten nicht-weißen Premier des Landes avancieren könnten. Sunaks indische Eltern wanderten in den 1960er-Jahren aus Ostafrika nach Großbritannien ein. „Ich bin in die Politik gegangen, weil ich möchte, dass alle in diesem Land diese gleichen Chancen haben, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen“, erklĂ€rt Sunak in seinem Kandidatur-Video.