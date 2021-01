Kamala Harris: Joe Bidens Göttin der Erneuerung

Im Hinduismus ist Kali die Göttin der Zerstörung: Drei rote Augen. Herausgestreckte Zunge. Vier Arme, einer hält einen abgeschlagenen Kopf. Eine Halskette mit 50 menschlichen Schädeln. Aber Kali beschützt auch die Unschuldigen und steht für Erneuerung. Eine etwas andere Mutterfigur.

Dass Kamala Harris bei der Bewerbung für einen Justiz-Posten in ihrer kalifornischen Heimat in einem Interview ihre Bewunderung für die mythologische Figur zum Ausdruck brachte, unterlegt mit ihrem unnachahmlichen Lächeln, kommt in Dan Morains unbedingt lesenswerter Biografie (Heyne-Verlag, ab 25. Januar) über die Frau, die am Mittwoch Geschichte schreiben und Zigtausende Frauen und Mädchen inspirieren wird, nicht zufällig vor.