Kamala Harris: Eine Vize und die alten weißen Männer

„Du hast es“, mehr als dieses doch etwas einsilbige Lob gab es vorerst nicht von der wohl höchsten schwarzen, weiblichen Instanz in den USA. Michelle Obama, selbst lange als Geheimfavorit für die Präsidentschaftskandidatur gehandelt, hat sich bisher auffallend zurückgehalten, was Kamala Harris betrifft.

Ahnte sie, wie schwierig es sein würde, als schwarze Frau die eigene Rolle zu finden? In einem Wahlkampf, der – so wie kein US-Wahlkampf seit Jahrzehnten – so klar von einer Spezies dominiert wird: alte, weiße Männer. Selbst Vizepräsident Mike Pence, mit dem Harris am Mittwoch ihr TV-Duell ausficht, ist mit seinen 61 Jahren zumindest nominell ein Jüngling gegen den 77-jährigen Joe Biden und den 74-jährigen Donald Trump. Das aber macht der stockkonservative, tiefreligiöse Republikaner allerdings durch sein Auftreten und seine Überzeugungen mehr als wett.

Die 55-jährige Kalifornierin Harris scheint jedenfalls allein durch ihr Auftreten für eine andere Generation zu stehen – und die sollte sie ja auch an der Seite von Joe Biden ansprechen.