Kaiser-Enkel Karl Habsburg fordert "Regimewechsel in Moskau"

Karl Habsburg, der Enkel des letzten Kaisers und Präsident der Paneuropabewegung Österreich, hat ein Ende des Regimes von Russlands Präsident Wladimir Putin gefordert. Das Ziel der Unterstützung der Ukraine durch Europa müsse die militärische Niederlage Russlands sein, sagte Habsburg laut Aussendung der Bewegung in einer "Rede zur Zukunft Europas" am Mittwoch.

"Mit den bisher begangenen Kriegsverbrechen hat Putin jedes Recht verloren, sein Gesicht zu wahren. Er gehört vor ein Kriegsverbrechertribunal, samt seinen Mittätern, und es muss einen Regimewechsel in Moskau geben. In Minsk übrigens auch", so Habsburg.