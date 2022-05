Habsburg: "Nehammer wird Kronzeuge gegen Putin sein"

Also Verzicht und Arbeitslosigkeit für die Ukraine muss man in Kauf nehmen ...

So wie Deutschland müssen wir natürlich versuchen, die Auswirkungen eines Lieferungsstopps abzufedern. Wir haben seit Kriegsbeginn von Europa aus über 60 Milliarden Euro nach Russland bezahlt für Energielieferungen. Und im selben Zeitraum haben wir zwischen zwei und drei Milliarden Euro verwendet, um der Ukraine entsprechend zu helfen. Auf der einen Seite finanzieren wir den Krieg in Russland. Auf der anderen Seite versuchen wir, mit einem minimalen Bruchteil davon, unser schlechtes Gewissen zu beruhigen.

In Deutschland sind die Waffenlieferungen umstritten ...

Zunächst einmal: Dieser Brief von Alice Schwarzer strotzt vor Dummheiten und vor falschen Fakten. Natürlich bin ich dafür, dass Waffen geliefert werden. Man muss mal aufräumen, mit diesem Blödsinn, von Defensiv- oder Offensivwaffen zu sprechen. Heute ist eine Steinschleuder in der Hand der Russen eine offensive Waffe und eine Rakete in der Hand der Ukraine ist eine defensive Waffe, weil sie ja ihr Land verteidigen. Also etwas wie Offensiv- oder Defensivwaffen gibt es nicht, sondern es ist immer die Frage, wer die Waffe entsprechend bedient. Natürlich ist es notwendig, dass wir die Ukraine entsprechend unterstützen, weil sie nicht zuletzt auch Europa an sich verteidigen.

Russland droht mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Trauen Sie es den Russen zu?

Man muss zwischen strategischen und taktischen Atomwaffen unterscheiden. Den Einsatz von taktischen Atomwaffen in der Ukraine wird es wohl geben. Das entscheidet Putin nicht durch die Betätigung eines roten Knopfes, sondern der Einsatzkommandant im Kriegsgebiet. Die Frage ist dann, wie es weitergeht? Ist das die rote Linie, die überschritten wurde? Im Syrienkrieg sprach US-Präsident Barack Obama davon, dass beim Einsatz von Chemiewaffen eine rote Linie überschritten wurde und dann passierte nichts.