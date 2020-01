Junge jüdische Generation: "Niemand soll still bleiben"

Was ihm der Gedenktag am 27. Jänner bedeutet? Es sei wichtig, dass es ihn gibt, gleichzeitig habe er das Gefühl, dass sich eine Ritualisierung einstellt: Es sind meist Reden gleicher Art, dazu spielt ein engagiertes Ensemble Musik - "alles schön und gut", sagt er – aber, "dann passiert so etwas wie in Halle und ich frage mich, was das Mahnen und Erinnern eigentlich bewirkt?"

Mehr Diversität statt Stereotype

Zudem kursieren nach wie vor Stereotype, die auch von Medien transportiert werden. Zuletzt ärgerte er sich über ein Geschichtsmagazin des Spiegel. Am Cover: Zwei Juden in traditioneller Kleidung aus den 1920ern mit dem Titel: "Jüdisches Leben in Deutschland. Die unbekannte Welt nebenan." Matviyets: "Abgesehen davon, dass es Klischees bedient, ist es nur eine von vielen Varianten des jüdischen Lebens", sagt er. "Das aufgeklärte Judentum war schon immer Teil Deutschlands.“ Und wie damals gibt es auch heute viele säkular lebende Juden, die unter nicht-jüdischen Menschen leben, mit ihnen arbeiten – man sehe es den Menschen ja nicht an, dass sie jüdisch sind. In Halle, erzählt er, würde auch kaum jemand mit Kippa oder Talar herumgehen. Manche tragen sie vielleicht unter dem Hut. "Das hat nichts mit mangelnden Sicherheitsgefühl zu tun, es ist einfach so. Genauso wie jemand, der ein Kreuz unter seinem T-Shirt oder Hemd trägt und nicht außen vor der Jacke", sagt er.