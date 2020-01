Auschwitz-Überlebende: "Damit der liebe Gott weiß, dass ich die Befreiung verdient habe“

Mehr als eine Million Menschen wurde zwischen 1940 und 1945 in die Konzentrationslager von Auschwitz deportiert. Gerade einmal 7.000 von ihnen waren noch am Leben, als sich die ersten russischen Truppen am Morgen des 27. Jänner 1945, einem kalten Wintersamstag, gegen Schneefall und letzte deutsche Widerstandsnester den Weg zu den später berühmt gewordenen Toren des Lagers freikämpften.

7.000 geschundene, abgemagerte und geschwächte Menschen, von denen viele noch in den Tagen und Wochen nach der Befreiung starben. Maria Dabek hat aber überlebt. Und so sitzt die 77-Jährige mit den wachen, blauen Augen an einem grauen Jännervormittag, wenige Tage vor ihrer Abreise zur Feier anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz am Montag, an ihrem Wohnzimmertisch im Süden Wiens und erzählt zum ersten Mal in Österreich ihre Geschichte.