Auschwitz entzweit Putin und Polen

In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem findet am Donnerstag das Welt-Holocaust-Forum statt, zu dem sich insgesamt mehr als 30 Staatsoberhäupter angesagt haben. Gäste sind neben Alexander Van der Bellen und seinem deutschen Kollegen Walter Steinmeier unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Vizepräsident Mike Pence.

Das Welt-Holocaust-Forum bildet den Auftakt für eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen an die Befreiung von Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Jänner 1945 erinnern. Am Montag kommender Woche soll die zentrale Gedenkfeier in Auschwitz stattfinden, auch daran nehmen Steinmeier wie auch Van der Bellen teil.