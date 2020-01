Auschwitz-Gedenken: Putin und die Lehren aus der Geschichte

Reuven Rivlin betonte zusätzlich immer wieder Gemeinsamkeiten aller Beteiligen. Wobei er als einziger das eigentliche Thema des Forums in den Vordergrund stellte: Kampf für Menschenrechte und gegen Antisemitismus. Dass dieser Kampf 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz immer wichtiger wird, betonte vor allem der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner auf Englisch gehaltenen Rede: „Die bösen Geister zeigen sich in neuem Gewand.“ Wenn jüdische Schüler auf dem Schulhof bespuckt werden und nur ein festes Holztor in Halle ein Massaker in der Synagoge verhindert.

Nur Vizepräsident Mike Pence erwähnte wie Israels Premier Benjamin Netanyahu „die wildeste genozidale Bedrohung gegen Juden von heute“ aus dem Iran. Viele kritisierten die Tatsache, dass nur wenige Überlebende am Forum teilnehmen konnten. Durch die starke internationale Teilnahme waren die Sitze für sie beschränkt. Dabei hätte das Forum entspannter ablaufen können, hätten die Politiker den Überlebenden das Wort überlassen.