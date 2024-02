Julija Nawalnaja nimmt den Kampf gegen den Kreml auf

„Kellner, bringen Sie uns Wodka“, rief Julija Nawalnaja während des Fluges von Berlin nach Moskau, „wir gehen nach Hause.“ Es sollte das letzte Mal sein, im Jänner vor drei Jahren, dass die Frau von Kremlkritiker Alexej Nawalny neben ihrem Mann sitzen konnte.

Kaum in Moskau angekommen, wurde der wichtigste Oppositionelle Russlands sofort verhaftet, verurteilt, eingesperrt, von einem Straflager in ein noch härteres in Sibirien gesteckt – und dort so lange unter widrigsten Umständen gefangen gehalten, bis am Freitag die Nachricht seines Todes kam.

Sie habe wohl gewusst, dass Alexejs Rückkehr nach Russland, kaum vom Giftanschlag genesen, im Gefängnis enden würde, sagte die 47-Jährige später.