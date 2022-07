Johnsons Abschied von der Downing Street: "Hasta la vista, Baby"

"Hasta la vista, Baby."

Mit dem berühmten Spruch von Arnold Schwarzeneggers Terminator verabschiedete sich der skandalumwitterte Boris Johnson in seinem letzten Parlamentsauftritt als britischer Premier gewohnt hemdsärmelig.

In der Fragestunde am Mittwoch versuchte er nach drei Jahren als Premier, noch einmal an seine populistischen Höhenflüge und seiner Meinung nach "größten Hits", so die BBC, zu erinnern – von Brexit und Covid bis zur Ukraine. "Wir haben unsere nationale Unabhängigkeit wiederhergestellt. Ich habe geholfen, dieses Land durch eine Pandemie zu führen und ein anderes Land vor der Barbarei zu retten."