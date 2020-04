Johnson ist zurück: Ende des Lockdowns ist aber nicht in Sicht

Der Premier war selbst schwer an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt und musste zwischenzeitlich einige Tage auf der Intensivstation behandelt werden. Am 12. April wurde der 55-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen, in den vergangenen zwei Wochen erholte er sich auf dem Regierungs-Landsitz Chequers nahe London. Als sein Stellvertreter war Außenminister Dominic Raab eingesprungen.

Raab hatte am Sonntag in der BBC gesagt, Johnsons Rückkehr werde die Regierung und das Land stärken. Kritiker hatten die Regierung während Johnsons Abwesenheit als führungslos beschrieben. Bereits am Montag sollte Johnson ein Treffen des Krisenkabinetts zur Corona-Pandemie leiten. Seine Regierung werde sich in den nächsten Tagen genauer zu den künftigen Maßnahmen äußern, teilte Johnson mit.

Der Premierminister steht unter Druck, einen Fahrplan hinsichtlich möglicher Lockerungen bei den strikten Eindämmungsmaßnahmen vorzulegen. Diese waren nach anfangs zögerlicher Reaktion der Regierung am 23. März verhängt und am 16. April verlängert worden. Eine Neubewertung der Lage ist für den 7. Mai geplant.