Erholt sich Kim im Luxus-Resort oder ist er bereits tot?

Ist er bereits gestorben oder erholt er sich in einem Luxus-Anwesen an der nordkoreanischen Ostküste? Die Spekulationen über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un reißen nicht ab. Während die chinesische Führung sich nicht dazu äußern will, sagte der Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung, Moon Chung-in, der Diktator sei „wohlauf“.

Er befinde sich seit dem 13. April in Wonsan, einer Stadt mit Luxus-Resort an der Ostküste. Unterstützt wird diese Aussage durch Satellitenaufnahmen, die die US-Nachrichtenseite „38 North“ am Wochenende veröffentlicht hatte: Auf den Bildern ist ein Zug zu sehen, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Kims Privatzug handelt.