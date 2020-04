Gerüchte über Gesundheitszustand von Kim Jong-un

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Samstag zuvor gemeldet, dass sich chinesische Ärzte zu seiner Behandlung in Nordkorea aufhalten sollen. Die Delegation sei demnach unter der Leitung eines hochrangigen Mitglieds der Internationalen Verbindungsabteilung der Kommunistischen Partei Chinas am Donnerstag von Peking aus abgereist sei. Die Abteilung ist das wichtigste chinesische Gremium, das sich mit dem benachbarten Nordkorea befasst.

Weder das Außenministerium in Peking noch die Verbindungsabteilung waren zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Kim hatte am 15. April überraschend nicht an einer traditionellen Veranstaltung anlässlich des Geburtstages seines 1994 verstorbenen Großvaters, Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung, teilgenommen.