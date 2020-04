Nordkorea: Was ist dran an den Gerüchten über Kims Tod?

Satellitenbilder von Kims Privatzug

Seriöse Nachrichtenportale wie etwa 38north.org, die mit guten Quellen im Land seit Jahren über Nordkorea berichten, hingegen meldeten gestern: Die Lage im Land sei ruhig, nirgendwo seien auffällige Zeichen der Unruhe zu entdecken. Und Kim Jong-Un dürfte sich in der Stadt Wonsan aufhalten. In dem riesigen neuen, von Kim errichteten Gebäudekomplex am Meer, sei jedenfalls von Satellitenbildern sein 250 Meter langer Privatzug erspäht worden.