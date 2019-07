Paukenschlag: Johnson entließ fast gesamtes Kabinett

Bei seiner Antrittsrede lobte Johnson Mays Sinn für den Dienst an der Allgemeinheit. Die Brexit-Pessimisten lägen falsch. „Wir werden einen neuen Deal, einen besseren Deal verhandeln. Und damit eine neue Partnerschaft mit der EU“, sagte er. Bis 31. Oktober hat Johnson Zeit dafür – er sagte, er werde „persönliche Verantwortung“ für den Brexit übernehmen. In Brüssel gab man sich am Mittwoch freundlich, Ratsminister Donald Tusk lud Johnson zu einem Gespräch ein.