Johnson empfängt Biden und spürt einen „Hauch von frischer Luft“

Reform der WHO

Berichten zufolge wollen Biden und Johnson beim G7-Gipfel das Fundament für ein gestärktes globales Gesundheitssystem legen, um künftigen Pandemien vorzubeugen. Im Zentrum: eine „reformierte“ Weltgesundheitsorganisation (WHO). Großbritannien und die USA planen auch den Ausbau gemeinsamer Arbeit an Genomsequenzierung und der Bewertung der unterschiedlichen Corona-Varianten.

Brexit-Folgen

Dunkle Wolken wie gestern auch an der englischen Küste dürften auch bei den Gesprächsthemen Brexit und Nordirland aufgezogen sein. Laut Bidens nationalem Sicherheitsberater waren bisherige Telefonate „herzlich“ und „konstruktiv“. Aber Experten und Medien waren sich einig, dass Biden – stolz auf seine irischen Wurzeln – das Treffen mit Johnson dazu nutzen würde, ihn deutlich vor dem einseitigen Bruch des Brexit-Abkommens und neuen Konflikten in Nordirland zu warnen. Biden habe das nicht getan, betonte Johnson nach dem Gespräch, fügte aber an: Wir beide wissen, wie wichtig diese Thematik ist.“