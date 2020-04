Joe Biden soll Ex-Mittarbeiterin sexuell attackiert haben

In der " New York Times" war in dieser Woche ein ausführlich recherchierter Artikel über den Fall erschienen. Reade erzählte dem Blatt, sie habe sich seinerzeit hochrangigen Mitarbeitern Bidens anvertraut, aber diese hätten nichts unternommen.

Mehrere Mitarbeiter, die damals mit Biden zusammenarbeiteten, widersprachen der Darstellung Reades. Bidens damaliger Büroleiter erklärte, er kenne Reade nicht. An ihn habe sie sich nicht gewandt. Die Nachrichtenagentur AP kontaktierte 21 ehemalige Mitarbeiter Bidens. Keiner erinnerte sich an eine Beschwerde Reades gegen ihren Chef.