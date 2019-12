Der Titel ihres neuen Films passt zu ihr: Adèle Haenel kann leicht entflammen. Wie die von ihr verkörperte Adelige Héloïse in „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ (Kinostart am Freitag) ist sie impulsiv und leidenschaftlich. Vor allem, wenn sie ein Thema so richtig aufregt.